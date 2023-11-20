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  1. В Украине

Война в Украине – это не кино и завершится все не так быстро, – Зеленский

11:45, 20 ноября 2023
Зеленский во время встречи с международными журналистами заявил о затяжной войне в Украине.
Война в Украине – это не кино и завершится все не так быстро, – Зеленский
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами Fox News Бенджамином Холлом и The Sun Жеромом Старки заявил, что война в Украине - это не кино, а тяжелая реальность, которая завершится не так быстро. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Глава государства поблагодарил представителей медиагруппы за всестороннее освещение украинской борьбы с российской агрессией и за то, что рассказывали о российских зверствах, несмотря на риски для себя. Однако Зеленский выразил обеспокоенность тем, как некоторые люди относятся к войне в Украине, сравнивая ее с киношным сценарием.

"Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами всегда будет меняться, ежедневно будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам бы хотелось, но мы не имеем права опускать руки и не сделаем этого", - подчеркнул Президент.

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