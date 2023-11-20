Війна в Україні – це не кіно і завершиться все не так швидко, – Зеленський

Зеленський під час зустрічі з міжнародними журналістами заявив про затяжну війну в Україні.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком та журналістами Fox News Бенджаміном Холлом та The Sun Жеромом Старкі заявив, що війна в Україні – це не кіно, а тяжка реальність, яка завершиться не так швидко. Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Глава держави подякував представникам медіагрупи за всебічне висвітлення української боротьби з російською агресією та за те, що розповідали про російські звірства попри ризики для себе. Проте Зеленський висловив стурбованість тим, як деякі люди ставляться до війни в Україні, порівнюючи її з кіношним сценарієм.

«Люди чомусь ставляться до цього, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи. Але для нас, для наших воїнів це не кіно. Це наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього», – наголосив Президент.

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