У Києві поліція наздогнала і покарала водія BMW за їзду 134 км/год: відео

Інспектори за допомогою лазерного пристрою TruСam виявили автомобіль BMW, який рухався зі швидкістю 134 км/год.

У столиці інспектори на Столичному шосе за допомогою лазерного пристрою TruСam виявили автомобіль BMW, який рухався зі швидкістю 134 км/год, чим значно порушив встановлені обмеження швидкості руху.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Інспектори подали керманичу законну вимогу про зупинку, однак він не відреагував та продовжив рух. Охоронці порядку розпочали переслідування та зупинили порушника.

На 21-річного водія склали протокол за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 50 км/год) КУпАП.

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