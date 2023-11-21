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В Киеве полиция догнала и наказала водителя BMW за езду 134 км/ч: видео

07:39, 21 ноября 2023
Инспекторы с помощью лазерного устройства TruСam обнаружили автомобиль BMW, который двигался со скоростью 134 км/ч.
В Киеве полиция догнала и наказала водителя BMW за езду 134 км/ч: видео
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В столице инспекторы на Столичном шоссе с помощью лазерного устройства TruСam обнаружили автомобиль BMW, который двигался со скоростью 134 км/ч, чем значительно нарушил установленные ограничения скорости движения.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Инспекторы подали водителю законное требование об остановке, однако он не отреагировал и продолжил движение. Охранники порядка начали преследование и остановили нарушителя.

На 21-летнего водителя составили протокол по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч) КУоАП.

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