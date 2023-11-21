В Ровенской области государству возвращены земли природно-заповедного фонда стоимостью 3,2 миллиарда гривен

Речь идет о земельных участках и водных объектах в пределах Национального природного парка «Дерманско-Острожский».

Фото: ОГП

В Ровенской области прокуратура вернула государству водные объекты и земельные участки природно-заповедного фонда, сообщает Офис Генпрокурора.

Хозяйственный суд Ровенской области удовлетворил исковое заявление прокуратуры в интересах государства в лице Ровенской ОГА и Острожского городского совета о расторжении договора аренды земли, признании недействительным договора аренды водных объектов, а также возврат земельных участков общей площадью 273,2 га, стоимость которых составляет 3,2 млрд грн, и водоемов общей площадью 182,9 га.

Как установили прокуроры, арендатор получил в аренду земельные участки в пределах Национального природного парка «Дерманско-Острожский». Однако использовал их, не уплачивая арендную плату и нарушая сразу несколько других условий договора, что стало основанием для его досрочного расторжения.

Кроме того, водные объекты, расположенные на упомянутых земельных участках, предоставлены в пользование с нарушением требований законодательства, а значит, у арендатора отсутствуют правовые основания для пользования этими водоемами.

Суд согласился с доводами прокурора и вернул имущество государству. Решение суда вступило в законную силу и направлено для исполнения.

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