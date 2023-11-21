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На Рівненщині державі повернено землі природно-заповідного фонду вартістю 3,2 мільярди гривень

07:57, 21 листопада 2023
Йдеться про земельні ділянки та водні об'єкти в межах Національного природного парку «Дермансько-Острозький».
На Рівненщині державі повернено землі природно-заповідного фонду вартістю 3,2 мільярди гривень
Фото: ОГП
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На Рівненщині прокуратура повернула державі водні об’єкти та земельні ділянки природно-заповідного фонду, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Господарський суд Рівненської області задовольнив позовну заяву прокуратури в інтересах держави в особі Рівненської ОДА та Острозької міської ради про розірвання договору оренди землі, визнання недійсним договору оренди водних об’єктів, а також повернення земельних ділянок загальною площею 273,2 га, вартість яких становить 3,2 млрд грн, та водойм загальною площею 182,9 га.

Як встановили прокурори, орендар отримав в оренду земельні ділянки в межах Національного природного парку «Дермансько-Острозький». Проте використовував їх, не сплачуючи орендної плати та порушуючи одразу кілька інших умов договору, що стало підставою для його дострокового розірвання.

Окрім того, водні об’єкти, розташовані на згаданих земельних ділянках, надані в користування з порушенням вимог законодавства, а відтак в орендаря відсутні правові підстави для користування цими водоймами.

Суд погодився з доводами прокурора і повернув майно державі. Рішення суду набрало законної сили і скеровано для виконання.

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