Заплатили за газ попередньому постачальнику: як у такому випадку можна повернути свої гроші

Тільки клієнт може забрати свою переплату у колишнього постачальника газу.

Фото: molbuk.ua

Деякі українці заплатили за газ попередньому постачальнику вже після того, як їх автоматично перевели в Нафтогаз, але ці гроші їм не повернули. У «Нафтогазі» пояснили, як у такому випадку можна повернути кошти.

Так, тільки клієнт може забрати свою переплату у колишнього постачальника газу. Іншого механізму переказу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками на сьогодні немає.

Як повернути кошти від колишнього постачальника газу:

Потрібно написати заяву на повернення переплати до попередньої газопостачальної компанії. Компанія протягом п’яти робочих днів зобов’язана дати відповідь і повернути гроші. Якщо компанія проігнорує письмову вимогу повернення коштів споживача, то він має право отримати компенсацію в розмірах, які встановлені Мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, згідно з постановою №1156 НКРЕКП від 21.09.2017 року.

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