Погода на 21 листопада: у ДСНС попереджають – місцями ожеледиця та сніг

Водіїв та пішоходів просять бути обережними.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що у вівторок, 21 листопада, місцями очікується ожеледиця та сніг.

Зокрема, у західних, Житомирській та Вінницькій областях прогнозується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця.

Водіїв та пішоходів просять бути обережними та дотримуватися правил безпеки.

Як ми писали раніше, в Україні очікується значне похолодання та сніг.

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