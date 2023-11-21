Погода на 21 ноября: в ГСЧС предупреждают – местами гололедица и снег

Водителей и пешеходов просят быть осторожными.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что во вторник, 21 ноября, местами ожидается гололедица и снег.

В частности, в западных, Житомирской и Винницкой областях прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.

Водителей и пешеходов просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Як мы писали ранее, в Украине ожидается значительное похолодание и снег.

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