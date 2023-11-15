В Украине ожидается значительное похолодание и снег: прогноз погоды

С 19 по 24 ноября температура может опуститься до -14 градусов.

В Украину на днях придет сильное похолодание, температура может опуститься до -14 градусов. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.

Она сообщила, что температура воздуха снизится до небольших "минусов", а в ночные часы 23 и 24 ноября в северной части страны и на северо-востоке (Сумщина, Полтавщина, Харьковщина) вероятно до -10-14 градусов.

16 ноября местами пройдет небольшой дождь, а в отдельных районах Киевщины, Черниговщины и Сумщины возможен мокрый снег. Усилится ветер до штормовых порывов.

Температура воздуха будет ночью 0+5 градусов, на юге до +9 градусов, днем предполагается +4+9 градусов, в южной части и на юго-востоке +9+12, в Крыму до +14 градусов.

В Киеве 16 ноября ожидается ветер до 12-15 метров в секунду. Местами в Киеве ожидается небольшой дождь, к вечеру возможен мокрый снег.

В западных областях в субботу, 18 ноября, прогнозируют сильный мокрый снег и штормовой ветер, в воскресенье, 19 ноября, на юге, в центре и востоке пройдут сильные дожди и сильный ветер.

20 ноября температура воздуха будет около +4+6 градусов, вечером снизится до +1+4 градусов.

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