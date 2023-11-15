В Україні очікується значне похолодання та сніг: прогноз погоди

З 19 до 24 листопада температура може опуститися до -14 градусів.

В Україну днями прийде сильне похолодання, температура може опуститися до -14 градусів. Такий прогноз зробила синоптик Наталя Діденко.

Вона повідомила, що температура повітря знизиться до невеликих "мінусів", а в нічні години 23-го та 24-го листопада у північній частині країни та на північному сході (Сумщина, Полтавщина, Харківщина) ймовірно до -10-14 градусів.

З 16-го листопада місцями пройде невеликий дощ, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг. Посилиться вітер до штормових поривів.

Температура повітря становитиме вночі 0+5 градусів, на півдні до +9 градусів, вдень передбачається +4+9 градусів, у південній частині та на південному сході +9+12, в Криму до +14 градусів.

У Києві 16-го листопада очікується вітер до 12-15 метрів за секунду. Місцями в Києві очікується невеликий дощ, ввечері можливий мокрий сніг.

В західних областях в суботу, 18 листопада, прогнозують сильний мокрий сніг та штормовий вітер, у неділю, 19 листопада, на півдні, в центрі та на сході пройдуть сильні дощі та буде сильний вітер.

20 листопада температура повітря буде приблизно +4+6 градусів, ввечері знизиться до +1+4 градусів.

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