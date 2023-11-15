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Представники Ради, КМУ та громадських організацій обговорили ефективну взаємодію між Кабміном та Парламентом

18:02, 15 листопада 2023
Серед основних питань зустрічі — посилення контрольної функції Парламенту та ефективної взаємодії між Кабміном та Верховною Радою не лише на політичному рівні.
Представники Ради, КМУ та громадських організацій обговорили ефективну взаємодію між Кабміном та Парламентом
Джерело фото: rada.gov.ua
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Перший заступник Голови Верховної Ради України, співголова Міжвідомчої групи Олександр Корнієнко взяв участь в установчому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення законопроєктної роботи, оцінки законодавчого впливу та підвищення результатів реалізації законів.

Про це повідомили у пресслужбі Апарату ВРУ.

До роботи засідання доєдналися представники Кабінету Міністрів, зокрема, Міністр КМУ та співголова Міжвідомчої групи Олег Немчінов, а також керівництво Апарату Верховної Ради України та представники ряду громадських організацій.

Серед основних питань зустрічі — посилення контрольної функції Парламенту та ефективної взаємодії між Кабміном та Верховною Радою не лише на політичному рівні.

«Наше завдання — побудувати адміністративну систему, яка відповідатиме стандартам Європейського Союзу», — наголосив Олександр Корнієнко.

«Усвідомлюємо, що це необхідні кроки, зокрема, у контексті вступу України до ЄС», — зауважив він, додавши, що водночас у цьому напрямі щорічний звіт про розширення Євросоюзу — основний дороговказ для України.

Учасники засідання також акцентували на активній роботі щодо теми постзаконодавчого забезпечення й контролю. Перший віцеспікер зауважив, що це має бути не лише точково й у деяких випадках.

Також учасники обговорили й практичні кроки для досягнення поставленої мети, зокрема, конкретні наступні дії.

«Зі свого боку, Парламент готовий робити все необхідне та продовжувати діалог», — зазначив Олександр Корнієнко.

Окрім того, він зауважив, що дуже важливою є взаємодія із громадськістю та сприйняття тих рішень й кроків, що робить держава: «А головне — зворотний зв'язок. Тому дуже вдячний за присутність представників громадського сектору».

Джерело фото: rada.gov.ua

 

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