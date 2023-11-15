Представники Ради, КМУ та громадських організацій обговорили ефективну взаємодію між Кабміном та Парламентом

Серед основних питань зустрічі — посилення контрольної функції Парламенту та ефективної взаємодії між Кабміном та Верховною Радою не лише на політичному рівні.

Джерело фото: rada.gov.ua

Перший заступник Голови Верховної Ради України, співголова Міжвідомчої групи Олександр Корнієнко взяв участь в установчому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення законопроєктної роботи, оцінки законодавчого впливу та підвищення результатів реалізації законів.

Про це повідомили у пресслужбі Апарату ВРУ.

До роботи засідання доєдналися представники Кабінету Міністрів, зокрема, Міністр КМУ та співголова Міжвідомчої групи Олег Немчінов, а також керівництво Апарату Верховної Ради України та представники ряду громадських організацій.

Серед основних питань зустрічі — посилення контрольної функції Парламенту та ефективної взаємодії між Кабміном та Верховною Радою не лише на політичному рівні.

«Наше завдання — побудувати адміністративну систему, яка відповідатиме стандартам Європейського Союзу», — наголосив Олександр Корнієнко.

«Усвідомлюємо, що це необхідні кроки, зокрема, у контексті вступу України до ЄС», — зауважив він, додавши, що водночас у цьому напрямі щорічний звіт про розширення Євросоюзу — основний дороговказ для України.

Учасники засідання також акцентували на активній роботі щодо теми постзаконодавчого забезпечення й контролю. Перший віцеспікер зауважив, що це має бути не лише точково й у деяких випадках.

Також учасники обговорили й практичні кроки для досягнення поставленої мети, зокрема, конкретні наступні дії.

«Зі свого боку, Парламент готовий робити все необхідне та продовжувати діалог», — зазначив Олександр Корнієнко.

Окрім того, він зауважив, що дуже важливою є взаємодія із громадськістю та сприйняття тих рішень й кроків, що робить держава: «А головне — зворотний зв'язок. Тому дуже вдячний за присутність представників громадського сектору».

Джерело фото: rada.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.