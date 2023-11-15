Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Съезд ученых-юристов избирает члена Высшего совета правосудия: текстовая и онлайн-трансляция

На единственную вакантную должность члена ВСП по квоте съезда ученых-юристов претендуют шесть кандидатов из Киева, Харькова и Черновцов.

НАПК составило протокол на главу Конституционного Суда Сергея Головатого за то, что тот не ответил им на запрос

НАПК составило протоколы об административном правонарушении по и. о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого и руководителя Секретариата КСУ Виктора Бесчастного.

Денис Малюська объяснил, почему следует вернуться к проверкам оснований приобретения чиновниками имущества до попадания на государственный пост

Сначала парламент принял норму о запрете проверки оснований приобретения должностными лицами квартир, авто и денег до назначения на должность, а Еврокомиссия это не оценила – теперь придется вносить изменения, но депутаты считают, что это будет блокировать возможности кадрового обновления госаппарата.

Директор ООО хотел уволиться, но общее собрание общества заявление не рассматривало, — БП ВС решила, к какой юрисдикции принадлежит спор

Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ООО в случае подачи директором заявления о расторжении трудового договора: БП ВС отступила от выводов Верховного Суда о юрисдикции спора.

Адвокат заблокировал совещательную комнату судьи, а затем попытался туда прорваться

Судья в ответ удалил адвоката из зала судебного заседания.

  1. В Украине

Представители Рады, КМУ и общественных организаций обсудили эффективное взаимодействие между Кабмином и Парламентом

18:02, 15 ноября 2023
Среди основных вопросов встречи — усиление контрольной функции Парламента и эффективного взаимодействия между Кабмином и Верховной Радой не только на политическом уровне.
Представители Рады, КМУ и общественных организаций обсудили эффективное взаимодействие между Кабмином и Парламентом
Источник фото: rada.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Первый заместитель Главы Верховной Рады Украины, сопредседатель Межведомственной группы Александр Корниенко принял участие в учредительном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам усовершенствования законопроектной работы, оценки законодательного влияния и повышения результатов реализации законов.

Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата ВРУ.

К работе заседания присоединились представители Кабинета Министров, в частности Министр КМУ и сопредседатель Межведомственной группы Олег Немчинов, а также руководство Аппарата Верховной Рады Украины и представители ряда общественных организаций.

Среди основных вопросов встречи - усиление контрольной функции Парламента и эффективного взаимодействия между Кабмином и Верховной Радой не только на политическом уровне.

«Наша задача - построить административную систему, которая будет соответствовать стандартам Европейского Союза», - подчеркнул Александр Корниенко.

«Осознаем, что это необходимые шаги, в частности, в контексте вступления Украины в ЕС», — отметил он, добавив, что в то же время в этом направлении ежегодный отчет о расширении Евросоюза — основной указатель для Украины.

Участники заседания также акцентировали внимание на активной работе относительно темы постзаконодательного обеспечения и контроля. Первый вицеспикер отметил, что это должно быть не только точечно и в некоторых случаях.

Также участники обсудили и практические шаги для достижения поставленных целей, в частности, конкретные следующие действия.

«Со своей стороны, Парламент готов делать все необходимое и продолжать диалог», - отметил Александр Корниенко.

Кроме того, он отметил, что очень важным является взаимодействие с общественностью и восприятие тех решений и шагов, которые делает государство: «А главное — обратная связь. Поэтому очень благодарен за присутствие представителей общественного сектора».

Источник фото: rada.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду