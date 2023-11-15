Представители Рады, КМУ и общественных организаций обсудили эффективное взаимодействие между Кабмином и Парламентом

Среди основных вопросов встречи — усиление контрольной функции Парламента и эффективного взаимодействия между Кабмином и Верховной Радой не только на политическом уровне.

Источник фото: rada.gov.ua

Первый заместитель Главы Верховной Рады Украины, сопредседатель Межведомственной группы Александр Корниенко принял участие в учредительном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам усовершенствования законопроектной работы, оценки законодательного влияния и повышения результатов реализации законов.

Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата ВРУ.

К работе заседания присоединились представители Кабинета Министров, в частности Министр КМУ и сопредседатель Межведомственной группы Олег Немчинов, а также руководство Аппарата Верховной Рады Украины и представители ряда общественных организаций.

Среди основных вопросов встречи - усиление контрольной функции Парламента и эффективного взаимодействия между Кабмином и Верховной Радой не только на политическом уровне.

«Наша задача - построить административную систему, которая будет соответствовать стандартам Европейского Союза», - подчеркнул Александр Корниенко.

«Осознаем, что это необходимые шаги, в частности, в контексте вступления Украины в ЕС», — отметил он, добавив, что в то же время в этом направлении ежегодный отчет о расширении Евросоюза — основной указатель для Украины.

Участники заседания также акцентировали внимание на активной работе относительно темы постзаконодательного обеспечения и контроля. Первый вицеспикер отметил, что это должно быть не только точечно и в некоторых случаях.

Также участники обсудили и практические шаги для достижения поставленных целей, в частности, конкретные следующие действия.

«Со своей стороны, Парламент готов делать все необходимое и продолжать диалог», - отметил Александр Корниенко.

Кроме того, он отметил, что очень важным является взаимодействие с общественностью и восприятие тех решений и шагов, которые делает государство: «А главное — обратная связь. Поэтому очень благодарен за присутствие представителей общественного сектора».

Источник фото: rada.gov.ua

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