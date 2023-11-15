Землю накроет мощная магнитная буря: когда ждать

Буря достигнет высокого уровня в четверг, 16 ноября.

Фото: unian.ua

В четверг, 16 ноября, Землю покроет сильная магнитная буря красного уровня, сообщает портал Meteoagent.

По предварительным прогнозам, эта буря достигнет высокого уровня К-Индекс 7.

Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:

метеозависимые люди;

пожилые люди;

беременные женщины;

люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т. п.).

В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

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