Землю накроет мощная магнитная буря: когда ждать

В четверг, 16 ноября, Землю покроет сильная магнитная буря красного уровня, сообщает портал Meteoagent.
По предварительным прогнозам, эта буря достигнет высокого уровня К-Индекс 7.
Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:
- метеозависимые люди;
- пожилые люди;
- беременные женщины;
- люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т. п.).
В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
- желательно иметь спокойный и стабильный сон;
- принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
- пейте больше воды.
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