Землю накриє потужна магнітна буря: коли очікувати

Буря досягне високого рівня у четвер, 16 листопада.

Фото: unian.ua

У четвер, 16 листопада, Землю накриє сильна магнітна буря червоного рівня, повідомляє портал Meteoagent.

За попередніми прогнозами, ця буря досягне високого рівня К-Індекс 7.

Найсильніший вплив магнітної бурі на здоров'я відчувають:

метеозалежні люди;

люди похилого віку;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця та судин тощо).

У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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