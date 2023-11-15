Землю накриє потужна магнітна буря: коли очікувати

У четвер, 16 листопада, Землю накриє сильна магнітна буря червоного рівня, повідомляє портал Meteoagent.
За попередніми прогнозами, ця буря досягне високого рівня К-Індекс 7.
Найсильніший вплив магнітної бурі на здоров'я відчувають:
- метеозалежні люди;
- люди похилого віку;
- вагітні жінки;
- люди з хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця та судин тощо).
У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Як уберегтися від ударів:
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
- бажано мати спокійний та стабільний сон;
- приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
- пийте більше води.
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