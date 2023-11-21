Заплатили за газ предыдущему поставщику: как в таком случае можно вернуть свои деньги

Только клиент может забрать свою переплату у бывшего поставщика газа.

Фото: molbuk.ua

Некоторые украинцы заплатили за газ предыдущему поставщику после того, как их автоматически перевели в Нафтогаз, но эти деньги им не вернули. В «Нефтегазе» объяснили, как в таком случае можно вернуть средства.

Так, только клиент может забрать свою переплату у бывшего поставщика газа. Другого механизма перевода средств или взаиморасчетов между поставщиками на сегодняшний день нет.

Как вернуть средства от бывшего поставщика газа:

Следует написать заявление на возврат переплаты в предварительную газоснабжающую компанию. Компания в течение пяти рабочих дней обязана дать ответ и вернуть деньги. Если компания проигнорирует письменное требование возврата средств потребителя, он имеет право получить компенсацию в размерах, установленных Минимальными стандартами и требованиями к качеству обслуживания потребителей и поставке природного газа, согласно постановлению №1156 НКРЭКУ от 21.09.2017 года.

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