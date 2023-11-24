В Одесі судитимуть поплічницю ворога, яка за гроші «зливала» інформацію про ЗСУ на півдні

Жінка за винагороду у криптовалюті зливала координати перебування військовослужбовців в Одесі та Миколаєві.

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі судитимуть поплічницю ворога, яка за грошову винагороду зливала координати перебування військовослужбовців в Одесі та Миколаєві. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Інформацію вона передавала співробітнику російських розвідувальних органів через Telegram.

Спецслужбу рф також цікавила інформація щодо діяльності та вразливих місць військових об’єктів і підрозділів ЗСУ, гуманітарного забезпечення та енергетичної інфраструктури.

За ці "послуги" інформаторка отримувала винагороду у криптовалюті на електронний гаманець. Сума залежала від цінності інформації – від 50 до 500 доларів США.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Жінка перебуває під вартою, обвинувальний акт скеровано до суду.

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