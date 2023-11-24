В Одессе будут судить приспешницу врага, которая за деньги «сливала» информацию о ВСУ на юге

Женщина за вознаграждение в криптовалюте сливала координаты пребывания военнослужащих в Одессе и Николаеве.

Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе будут судить приспешницу врага, которая за денежное вознаграждение сливала координаты пребывания военнослужащих в Одессе и Николаеве. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Информацию она передавала сотруднику российских разведывательных органов через Telegram.

Спецслужбу рф также интересовала информация о деятельности и уязвимых местах военных объектов и подразделений ВСУ, гуманитарное обеспечение и энергетическая инфраструктура.

За эти "услуги" информатор получала вознаграждение в криптовалюте на электронный кошелек. Сумма зависела от ценности информации – от 50 до 500 долларов США.

Во время обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Женщина находится под стражей, обвинительный акт направлен в суд.

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