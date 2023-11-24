Председателя Государственной судебной администрации Алексея Сальникова рекомендовано уволить

В действиях председателя ГСА относительно подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда установили наличие дисциплинарного проступка, но его защита говорит о провокации.

Источник фото: SUD.UA

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия 23 ноября 2023 года предложила Высшему совету правосудия уволить Алексея Сальникова с должности председателя Государственной судебной администрации.

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», рассмотрение дисциплинарного дела Алексея Сальникова началось еще 27 октября, однако рассмотрение дела председателя ГСА дважды откладывалось по причине необходимости его ознакомления с материалами НСРД, а также его болезни.

В преддверии прошлого заседания Комиссии, 16 ноября, по словам адвоката главы ГСА Ивана Костюка, состояние здоровья его клиента существенно ухудшилось.

В результате проблем с сердцем, глава ГСА тогда был вынужден обратиться в профильное медицинское учреждение.

17 ноября Алексей Сальников прошел обследование, выявившее у главы ГСА определенные проблемы с сердцем.

Как сообщил 23 ноября Иван Костюк, накануне очередного заседания Алексей Сальников был госпитализирован в Институт сердца Минздрава. Также адвокат вновь подал ходатайство о переносе заседания, поскольку Алексей Сальников хочет лично участвовать в заседании Комиссии и давать объяснения.

Впрочем, Комиссия отклонила ходатайство адвоката, потому что это была уже не первая неявка главы ГСА на заседание.

В защиту своего клиента Иван Костюк сообщил, что фактически Алексей Сальников, подозреваемый НАБУ и САП в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям КАС ВС в размере $5 тыс. за вынесение «нужного» решения в пользу коммерческого предприятия, стал жертвой провокации.

Дело в том, что гражданин, с которым, по версии НАБУ, Алексей Сальников обсуждал возможность незаконного влияния на судей Верховного Суда, имеет достаточно специфическую репутацию.

Речь идет о Гончаре Алексее Викторовиче, уроженце города Оренбург (РФ). Алексей Гончар, имея гражданство РФ и настоящую фамилию «Карпенко», длительное время проживает в Украине, где смог получить украинское гражданство. Также он успел трижды изменить свою фамилию, и даже имя и отчество. С 2010 по 2014 год Алексей Карпенко был Гончаром Алексеем Викторовичем. С 2014 по 2015 годы – Шевченко Михаилом Викторовичем. С 2015 года он снова стал Гончаром Алексеем Викторовичем.

В 2005 году Алексей Карпенко (т. е. Гончар) был приговорен Кировским районным судом Омска (РФ) к 6 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах, а именно – за махинации с недвижимостью.

В 2012 году Алексей Карпенко был объявлен в РФ в розыск за очередное мошенничество – на этот раз за причастность к хищению 40 млн. рублей, которые арендаторы в городе Санкт-Петербург уплатили предприятию, куда Алексей Карпенко трудоустроился после отбывания наказания. После этого Алексей Карпенко появился в Украине – в городе Николаеве, где и получил паспорт гражданина Украины, а также сменил фамилию.

В 2016 году Алексей Гончар познакомился с Алексеем Сальниковым, работавшим в то время начальником регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Николаевской области.

В 2021 году Алексей Гончар был задержан в Киеве уже сотрудниками СБУ. С группой других лиц он занимался незаконным отчуждением земельных участков с последующей их перепродажей. Так, Алексей Гончар (Карпенко) уже в третий раз стал фигурантом уголовного производства по статье «мошенничество».

Впрочем, судя по делу Алексея Сальникова, в дальнейшем Алексей Гончар не только сумел избежать уголовной ответственности, но и начал сотрудничать с НАБУ.

Как сообщил адвокат главы ГСА Иван Костюк, Алексей Сальников хоть и был знаком с Алексеем Гончаром, однако слишком близких отношений между ними не было.

Что касается уголовного производства относительно председателя ГСА, то, по данным адвоката, по этому делу уже был допрошен ряд лиц – судьи КАС ВС, и. о. главы ГСА Максим Пампура, работники аппарата КАС ВС и бывшие работники центрального аппарата Верховного Суда.

Также Иван Костюк отметил, что в настоящее время непонятно, на основании чего НАБУ проводило негласные следственные (розыскные) действия в отношении его клиента, ведь в материалах производства отсутствуют соответствующие определения следственных судей. Единственное определение, на которое в материалах производства ссылаются представители НАБУ – это определение судьи ВАКС Екатерины Сикоры от 16 декабря 2019 года, которое, вероятно, не имеет никакого реального отношения к делу Алексея Сальникова, ведь производство по нему началось в 2023 году.

Также адвокат сообщил, что на встрече Алексея Сальникова и Алексея Гончара в марте 2023 года, во время которой Алексей Гончар передал деньги, присутствовал еще один человек – некая женщина, которая до сих пор не идентифицирована.

В целом же, по мнению защиты главы ГСА, рассмотрение дисциплинарного производства в отношении Алексея Сальникова вообще нецелесообразно до рассмотрения уголовного производства в ВАКС. Иван Костюк отметил, что в случае увольнения Алексея Сальникова по результатам рассмотрения дисциплинарного дела фактически будет дана оценка его действиям, что может повлиять на дальнейшую позицию судей ВАКС, которые будут рассматривать дело в отношении председателя ГСА.

«Таким образом, может быть нарушен принцип презумпции невиновности», - отметил Иван Костюк.

В поддержку главы ГСА также высказался депутат Львовского областного совета, народный депутат VII созыва Эдуард Леонов, уже давно знакомый с Алексеем Сальниковым. Сейчас Эдуард Леонов является командиром добровольческого батальона «Фемида», который несет службу в Херсонской области и которому длительное время помогал Алексей Сальников.

Эдуард Леонов сообщил, что Алексея Сальникова он знает уже несколько лет, еще со времен, когда он работал в системе Фонда государственного имущества.

По мнению экс-нардепа, глава ГСА стал жертвой провокации, а Алексей Гончар «втерся в доверие к главе ГСА» с целью его дискредитации. По данным Эдуарда Леонова, Алексей Гончар является военнослужащим по мобилизации, однако в реальности военную службу он не несет и проживает в элитном загородном комплексе под Киевом. Именно используя статус военнослужащего, Алексей Гончар пытался «найти подходы» к главе ГСА и влиять на его действия.

Впрочем, после продолжительного совещания члены Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия все же большинством голосов решили поддержать предложение о наличии дисциплинарного проступка в действиях Алексея Сальникова, а также его освобождении от должности главы ГСА.

Было и альтернативное предложение – признать в действиях Алексея Сальникова нарушение этических норм государственного служащего и установить его не полное служебное соответствие. Указанное дисциплинарное взыскание не повлекло бы увольнение председателя ГСА с должности.

Однако указанное предложение поддержали только три члена Комиссии из 8 присутствующих, а именно заместитель председателя Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов, судья Верховного Суда Евгений Синельников и член Совета судей Украины Татьяна Гребенюк.

В итоге, как отметил председатель Комиссии, член Совета правосудия Николай Мороз, окончательное решение о пребывании Алексея Сальникова в должности главы ГСА определит Высший совет правосудия.

Источник фото: SUD.UA

Напомним, что 4 июля антикоррупционные ведомства сообщили о разоблачении Алексея Сальникова в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям КАС ВС в размере $5 тыс. за вынесение «нужного» решения в пользу коммерческого предприятия.

28 июля ВАКС избрал Алексею Сальникову меру пресечения в виде залога в размере 805 тыс. гривен.

Свидетелями по делу главы ГСА являются заместитель председателя ГСА Максим Пампура, глава КАС ВС Михаил Смокович, судьи КАС ВС Александр Стародуб, Наталья Коваленко, Владимир Кравчук.

8 августа Высший совет правосудия отстранил главу ГСА от исполнения своих обязанностей, а также открыл в отношении главы Судебной администрации дисциплинарное дело.

Автор: Вячеслав Хрипун

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