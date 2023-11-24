В ГНС объяснили, с каких счетов ФЛП могут платить налоги

Налоговики подчеркнули, что источниками уплаты налога или налогового долга ФЛП являются любые собственные средства.

Налоговая служба в Одесской области объяснила, с каких счетов ФЛП могут платить налоги.

Как отмечается, абзацем первым п. 10 разд. І Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов установлено, что физическое лицо открывает отдельные счета для осуществления предпринимательской, независимой профессиональной деятельности и для собственных нужд.

В соответствии с абзацем третьим п. 24 разд. І Инструкции запрещается использовать текущие, платежные счета открываемых для собственных нужд физических лиц для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.

В то же время источниками самостоятельной уплаты денежных обязательств или погашения налогового долга налогоплательщика являются любые собственные средства, в том числе полученные от продажи товаров (работ, услуг), имущества, выпуска ценных бумаг, в частности, корпоративных прав, полученные как ссуда (кредит), и из других источников, с учетом особенностей, определенных ст. 87 НКУ, а также суммы излишне уплаченных платежей в соответствующие бюджеты.

Итак, источниками уплаты денежных обязательств или налогового долга налогоплательщиков физического лица – предпринимателя являются любые собственные средства.

При этом уплату денежного обязательства или погашения налогового долга физическое лицо – предприниматель может производить как собственными средствами, так и с банковской карты физического лица.

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