У ДПС пояснили, з яких рахунків ФОПи можуть платити податки

Податківці підкреслили, що джерелами сплати податку або податкового боргу ФОПа є будь-які власні кошти.

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Податкова служба в Одеській області пояснила, з яких рахунків ФОПи можуть платити податки.

Як зазначається, абзацом першим п. 10 розд. І Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків встановлено, що фізична особа відкриває окремі рахунки для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та для власних потреб.

Відповідно до абзацу третього п. 24 розд. І Інструкції забороняється використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Водночас джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема, корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених ст. 87 ПКУ, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Отже, джерелами сплати грошових зобов’язань або податкового боргу платників податків фізичної особи – підприємця є будь-які власні кошти.

При цьому сплату грошового зобов’язання або погашення податкового боргу фізична особа – підприємець може здійснювати як власними коштами, так і з банківської картки фізичної особи.

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