АРМА оголосило нові конкурси на відбір управителів та суб’єктів оціночної діяльності

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що продовжує конкурси з відбору управителів арештованим майном та суб’єктів оціночної діяльності за новими, прозорими правилами.
24 листопада стартують конкурсні відбори на такі лоти:
Готельний комплекс у центрі Кропивницького
Група нежитлових приміщень у Києві
Нежитлова нерухомість у смт. Пісочин (Харківська область)
Нежитлова нерухомість у м. Мерефа (Харківська область)
Рухоме та нерухоме майно в Одесі та Херсоні
Прийом документів триває до 6 грудня 2023 року.
Раніше ми писали, що АРМА передало корправа одного з авіаційних заводів в управління «Мотор Січі».
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