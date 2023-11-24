АРМА оголосило нові конкурси на відбір управителів та суб’єктів оціночної діяльності

Конкурси з відбору управителів арештованим майном проводяться за новими правилами.

Фото: arma.gov.ua

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що продовжує конкурси з відбору управителів арештованим майном та суб’єктів оціночної діяльності за новими, прозорими правилами.

24 листопада стартують конкурсні відбори на такі лоти:

Готельний комплекс у центрі Кропивницького

Група нежитлових приміщень у Києві

Нежитлова нерухомість у смт. Пісочин (Харківська область)

Нежитлова нерухомість у м. Мерефа (Харківська область)

Рухоме та нерухоме майно в Одесі та Херсоні

Прийом документів триває до 6 грудня 2023 року.

Раніше ми писали, що АРМА передало корправа одного з авіаційних заводів в управління «Мотор Січі».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.