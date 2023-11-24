Як пішоходам уникнути травмування на слизькому покритті: поради патрульних

У поліції опублікували поради для пішоходів, які допоможуть уникнути травмування на слизькому дорожньому покритті.

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У зимовий період звичайні повсякденні прогулянки можуть стати небезпечними через негоду чи ожеледицю. Як ми писали, у ДСНС попереджають про погіршення погодних умов: сильні снігопади та ожеледь. Також у КМДА радять школам працювати у змішаному форматі через прогнозований снігопад 27 листопада.

У Патрульній поліції України опублікували поради для пішоходів, які допоможуть уникнути травмування на слизькому дорожньому покритті:

Взувайтеся відповідно до погоди. Підошва з покриттям, що не ковзає, допоможе втриматися на ногах.

Плануйте свій час заздалегідь, щоб уникнути зайвого поспіху. Швидке пересування взимку може стати вам ворогом.

Будьте обачнішими у місцях, де є інші пішоходи та намагайтеся не штовхати одне одного.

Також у поліції нагадують, що згідно з п. 4.14 ПДР пішоходам забороняється:

виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід;

допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;

переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки та відпочинку.

Нагадаємо, що у Києві обмежать в’їзд великогабаритного транспорту.

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