Трагедія на Київщині: чадним газом отруїлися 4-річний хлопчик та його батько

На Київщині загинули батько та малолітня дитина.

Фото: kv.npu.gov.ua

У п’ятницю, 24 листопада, у селі Гоголів Київської області в одному із приватних будинків без свідомості виявили чоловіка та 4-річний хлопчик, передає пресслужба поліції Київської області.

За словами правоохоронців, у приміщенні проживала родина, члени якої ввечері, 23 листопада, лягли спати.

«Внаслідок отруєння чадним газом загинули 30-річний батько та його син. Жінка перебуває у реанімаційному відділенні, стан - стабільно тяжкий», - сказано у повідомленні.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 270 ККУ). Наразі встановлюються всі причини трагедії.

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