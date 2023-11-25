Трагедия в Киевской области: угарным газом отравились 4-летний мальчик и его отец

В Киевской области погибли отец и малолетний ребенок.

Фото: kv.npu.gov.ua

В пятницу, 24 ноября, в селе Гоголев Киевской области в одном из частных домов без сознания обнаружили мужчину и 4-летнего мальчика, передает пресс-служба полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, в помещении проживала семья, члены которой вечером, 23 ноября, легли спать.

«В результате отравления угарным газом погибли 30-летний отец и его сын. Женщина находится в реанимационном отделении, состояние - стабильно тяжелое», - говорится в сообщении.

По данному факту следователи начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 УКУ). В настоящее время устанавливаются все причины трагедии.

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