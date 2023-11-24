Как пешеходам избежать травм на скользком покрытии: советы патрульных

В полиции опубликовали советы для пешеходов, которые помогут избежать травмирования на скользком дорожном покрытии.

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В зимний период обычные повседневные прогулки могут стать опасными из-за непогоды или гололеда. Как мы писали, в ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий: сильные снегопады и гололед. Также в КГГА советуют школам работать в смешанном формате из-за прогнозируемого снегопада 27 ноября.

В Патрульной полиции Украины опубликовали советы для пешеходов, которые помогут избежать травмирования на скользком дорожном покрытии.

Обувайтесь в соответствии с погодой. Подошва с нескользящим покрытием поможет удержаться на ногах.

Планируйте свое время заранее, чтобы избежать лишней спешки. Быстрое передвижение зимой может стать вам врагом.

Будьте осторожнее в местах, где есть другие пешеходы и старайтесь не толкать друг друга.

Также в полиции напоминают, что согласно п. 4.14 ПДД пешеходам запрещается:

выходить на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;

внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

допускать самостоятельный, без присмотра взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;

переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлено ограждение;

задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения;

двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

Напомним, что в Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта.

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