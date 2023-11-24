АРМА объявило новые конкурсы на отбор управителей и субъектов оценочной деятельности

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что продолжает конкурсы по отбору управляющих арестованным имуществом и субъектов оценочной деятельности по новым, прозрачным правилам.
24 ноября стартуют конкурсные отборы на следующие лоты:
Гостиничный комплекс в центре Кропивницкого
Группа нежилых помещений в Киеве
Нежилая недвижимость в пгт. Песочин (Харьковская область)
Нежилая недвижимость в г. Мерефа (Харьковская область)
Подвижное и недвижимое имущество в Одессе и Херсоне
Прием документов будет по 6 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что АРМА передало корправа одного из авиационных заводов в управление «Мотор Сичи».
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