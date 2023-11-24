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Применение для защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает нахождение лица в состоянии необходимой обороны - Верховный Суд

Применение защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает пребывания лица в состоянии обороны, а указывает на превышение пределов необходимой обороны, - Верховный Суд переквалифицировал действия женщины с ч. 1 ст. 115 УК ст. 118 УК.

Мобилизированные преподаватели больше не смогут претендовать на сохранение среднего заработка, – парламент принял закон

22 ноября Верховная Рада приняла закон авторства Галины Третьяковой, отменяющий норму закона об образовании по сохранению среднего заработка педагогическому или научно-педагогическому работнику.

В КУоАП появятся новые штрафы за психологическое насилие по признаку пола и сексуальные домогательства на работе

В Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрена ответственность за сексуальные домогательства на работе, а также за умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера из-за принадлежности лица к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях женщины или мужчины.

Заместителей руководителей аппаратов в судах, где количество работников не превышает 75 человек, пока увольнять не нужно – ГСА

Совет судей Украины достиг компромисса с ГСА, но решения Высшего совета правосудия пока нет.

Верховная Рада внесла изменения в закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения

Изменения касаются предоставления отпусков без сохранения заработной платы.

  1. В Украине

АРМА объявило новые конкурсы на отбор управителей и субъектов оценочной деятельности

20:13, 24 ноября 2023
Конкурсы по отбору управляющих арестованным имуществом проводятся по новым правилам.
АРМА объявило новые конкурсы на отбор управителей и субъектов оценочной деятельности
Фото: arma.gov.ua
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Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что продолжает конкурсы по отбору управляющих арестованным имуществом и субъектов оценочной деятельности по новым, прозрачным правилам.

24 ноября стартуют конкурсные отборы на следующие лоты:

Гостиничный комплекс в центре Кропивницкого

Группа нежилых помещений в Киеве

Нежилая недвижимость в пгт. Песочин (Харьковская область)

Нежилая недвижимость в г. Мерефа (Харьковская область)

Подвижное и недвижимое имущество в Одессе и Херсоне

Прием документов будет по 6 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что АРМА передало корправа одного из авиационных заводов в управление «Мотор Сичи».

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