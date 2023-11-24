АРМА объявило новые конкурсы на отбор управителей и субъектов оценочной деятельности

Конкурсы по отбору управляющих арестованным имуществом проводятся по новым правилам.

Фото: arma.gov.ua

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что продолжает конкурсы по отбору управляющих арестованным имуществом и субъектов оценочной деятельности по новым, прозрачным правилам.

24 ноября стартуют конкурсные отборы на следующие лоты:

Гостиничный комплекс в центре Кропивницкого

Группа нежилых помещений в Киеве

Нежилая недвижимость в пгт. Песочин (Харьковская область)

Нежилая недвижимость в г. Мерефа (Харьковская область)

Подвижное и недвижимое имущество в Одессе и Херсоне

Прием документов будет по 6 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что АРМА передало корправа одного из авиационных заводов в управление «Мотор Сичи».

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