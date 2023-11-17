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Дисциплінарну справу голови ДСА розглянуть 23 листопада

16:30, 17 листопада 2023
Наразі Олексій Сальніков перебуває на лікуванні
Дисциплінарну справу голови ДСА розглянуть 23 листопада
Джерело фото SUD.UA
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Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя розгляне дисциплінарну справу голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова 23 листопада.

Зазначимо, що розгляд дисциплінарної справи голови ДСА мав відбутися ще 27 жовтня, втім Олексій Сальніков тоді заявив клопотання про відкладення засідання на іншу дату, оскільки йому було необхідно ознайомитися із електронними носіями інформації, на яких містяться матеріали НСРД.

«За» відкладення засідання на іншу дату тоді проголосували п’ятеро членів Комісії, а «проти» - 2. 

Втім, 17 листопада розгляд дисциплінарної справи голови ДСА також не відбувся.

Як повідомив адвокат Олексія Сальнікова, Іван Костюк, 16 листопада, напередодні засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби, стан здоров’я його клієнта суттєво погіршився.

Внаслідок проблем з серцем, голова ДСА був змушений звернутися до профільного медичного закладу.

17 листопада Олексій Сальніков пройшов обстеження, яке виявило у голови ДСА певні проблеми з серцем. Відповідні документи були надані Комісії.

Відтак, враховуючі стан здоров’я клієнта, Іван Костюк надав клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату. Як зазначив адвокат, Олексій Сальніков має намір особисто брати участь у засіданні Комісії та надавати пояснення.

Порадившись, члени Комісії все ж вирішили відкласти розгляд справи голови ДСА на 23 листопада 2023 року.

Втім, як зазначив голова Комісії з питань вищого корпусу державної служби, член Вищої ради правосуддя Микола Мороз, хоч Комісія і пішла на зустріч Олексію Сальнікову, втім, у разі його неявки на наступне засідання, дисциплінарна справа може бути розглянута без його участі.

Нагадаємо, що дисциплінарна справа щодо Олексія Сальнікова була відкрита внаслідок рішення Вищої ради правосуддя від 8 серпня 2023 року.

24 липня антикорупційні відомства повідомили про викриття Олексія Сальнікова у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям КАС ВС у розмірі $5 тис. за винесення «потрібного» рішення на користь комерційного підприємства.

28 липня ВАКС обрав Олексію Сальнікову запобіжний захід у виді застави у розмірі 805 тис. гривень.

Автор В’ячеслав Хрипун

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