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Дисциплинарное дело главы ГСА будет рассмотрено 23 ноября

16:30, 17 ноября 2023
В настоящее время Алексей Сальников находится на лечении.
Дисциплинарное дело главы ГСА будет рассмотрено 23 ноября
Источник фото SUD.UA
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Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия рассмотрит дисциплинарное дело председателя Государственной судебной администрации Алексея Сальникова 23 ноября.

Отметим, что рассмотрение дисциплинарного дела главы ГСА должно было состояться еще 27 октября, однако Алексей Сальников тогда заявил ходатайство о переносе заседания на другую дату, поскольку ему необходимо было ознакомиться с электронными носителями информации, на которых содержатся материалы НСРД.

«За» перенос заседания на другую дату тогда проголосовали пятеро членов Комиссии, а «против» – 2.

Впрочем, 17 ноября рассмотрение дисциплинарного дела главы ГСА также не состоялось.

Как сообщил адвокат Алексея Сальникова, Иван Костюк, 16 ноября, накануне заседания Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, состояние здоровья его клиента существенно ухудшилось.

В результате проблем с сердцем, глава ГСА был вынужден обратиться в профильное медицинское учреждение.

17 ноября Алексей Сальников прошел обследование, выявившее у главы ГСА определенные проблемы с сердцем. Соответствующие документы были предоставлены Комиссии.

Таким образом, учитывая состояние здоровья клиента, Иван Костюк подал ходатайство о переносе рассмотрения дела на другую дату. Как отметил адвокат, Алексей Сальников намерен лично участвовать в заседании Комиссии и давать пояснения.

Посовещавшись, члены Комиссии все же решили перенести рассмотрение дела главы ГСА на 23 ноября 2023 года.

Впрочем, как отметил председатель Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, член Высшего совета правосудия Николай Мороз, хотя Комиссия и пошла навстречу Алексею Сальникову, впрочем, в случае его неявки на следующее заседание дисциплинарное дело может быть рассмотрено без его участия.

Напомним, что дисциплинарное дело в отношении Алексея Сальникова было открыто в результате решения Высшего совета правосудия от 8 августа 2023 года.

24 июля антикоррупционные ведомства сообщили о разоблачении Алексея Сальникова на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям КАС ВС в размере $5 тыс. за вынесение «нужного» решения в пользу коммерческого предприятия.

28 июля ВАКС избрал Алексею Сальникову меру пресечения в виде залога в размере 805 тыс. гривен.

Автор Вячеслав Хрипун

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