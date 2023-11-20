Судьи КАС ВС должны решать вопрос возвращения искового заявления коллегиально, а не единолично, - Большая Палата

Вопрос о возвращении искового заявления должен решать коллегиальный состав суда, определенный по результатам автоматизированного распределения дела, - БП ВС.

Вопрос о возврате искового заявления в связи с тем, что истец не устранил его недостатков, должен решать коллегиальный состав Кассационного административного суда Верховного Суда, определенный по результатам автоматизированного распределения дела. Это еще раз подчеркнула Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 19 октября 2023 года по делу №990/150/23. Напомним, ранее такую позицию БП ВС высказала по делу №990/83/23 по иску Одесского городского головы Геннадия Труханова к Высшему совету правосудия.

По делу 990/150/23 БП ВС подчеркнула, что системный анализ КАС Украины дает основания для вывода о том, что когда истец обращается в суд за защитой своих нарушенных прав вне сроков, определенных процессуальным законом, и не обращается с просьбой о возобновлении такого срока, даже если о таких недостатках указано в судебном решении, то вопрос о возвращении искового заявления решает суд.

В рамках обстоятельств этого дела судом первой инстанции в силу статьи 266 КАС Украины является Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Согласно части шестой статьи 33 КАС Украины административные дела, подсудные Верховному Суду как суду первой инстанции, рассматриваются и разрешаются коллегией в составе не менее трех судей.

Следовательно, когда решался вопрос о возвращении искового заявления через представление его вне срока, установленного законом, его должен решать коллегиальный состав суда, в который должно было входить не менее трех судей.

В соответствии с частью третьей статьи 18 настоящего Кодекса определение судьи или коллегии судей (судьи-докладчика) для рассмотрения конкретного дела осуществляется Единой судебной информационно-телекоммуникационной системой в порядке, определенном настоящим Кодексом (автоматизированное распределение дел).

Как усматривается из материалов дела, по результатам автоматизированного распределения судебного дела между судьями от 24 июля 2023 г. по этому делу определен следующий состав суда: Езеров – председательствующий судья, Коваленко, Кравчук, Чиркин, Рыбачук.

Следовательно, в понимании приведенных выше норм части второй статьи 123 и части шестой статьи 169 КАС Украины вопрос о возврате искового заявления в части без рассмотрения в связи с тем, что истец не устранил ее недостатки, должен решать коллегиальный состав суда, определенный за результатами автоматизированного распределения дела.

Подобного содержания правовой вывод Большая Палата сделала в своих решениях ранее, в частности, в постановлении от 25 марта 2020 г. по делу № 9901/588/19 (производство № 11-47заи20). Оснований для того, чтобы не учитывать или игнорировать такие выводы – нет.

Правильность такого вывода отмечается через системный анализ норм КАС Украины, в частности, правил его статей 32 и 33, которыми урегулировано осуществление административного судопроизводства судьей единолично и коллегией судей. Из этого анализа следует, что законодатель ввел коллегиальное рассмотрение сложных дел и пересмотр дел судами апелляционной и кассационной инстанций с целью дополнительного обеспечения объективности результатов судебного разбирательства таких дел.

Наряду с этим, согласно частям третьей и четвертой статьи 123 КАС Украины, именно суду в коллегиальном составе (в случае рассмотрения дела коллегией судей в соответствии со статьей 33 КАС Украины) предоставлено право оставления искового заявления без рассмотрения в случаях, если факт пропуска истцом срока обращения к административному суда выявит сам суд после открытия производства по административному делу и истец не заявит о возобновлении пропущенного срока обращения в административный суд, или если основания, указанные им в заявлении, будут признаны судом неуважительными.

Суд имеет право оставить исковое заявление без рассмотрения также, если после открытия производства по делу суд приходит к выводу, что изложенный в постановлении об открытии производства по делу вывод суда о признании уважительными причин пропуска срока обращения в административный суд был преждевременным, и суд не найдет иных оснований для признания причин пропуска срока обращения в административный суд уважительными.

Учитывая изложенное, Большая Палата считает, что приведенные выше обстоятельства делают невозможным рассмотрение апелляционной жалобы по существу, поскольку вопрос возвращения искового заявления в части требований признать противоправным заключение ВККС в приложении 5 к решению от 20 декабря 2018 года № 323/ЗП-18 решил неполномочный суда (судья единолично).

Следовательно, БП ВС определение КАС ВС в указанной части заявленных исковых требований отменило, а дело направило для продолжения рассмотрения в этот же суд.

Автор: Наталя Мамченко

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