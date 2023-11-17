Под Белой Церковью установили самые высокие качели страны высотой 12 метров

Качели с Киевщины обошли по высоте буковельские и 19 ноября их впишут в Национальный реестр рекордов Украины.

19 ноября 2023 года в Национальный реестр рекордов Украины включат самые высокие деревянные качели в стране, расположенные в районе города Белая Церковь Киевской области. Официально об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.

Эта аттракция отмечается высотой 12 метров, что превышает все предыдущие рекорды деревянных качелей, зарегистрированных в Украине. Эти качели могут одновременно вместить двух или даже трех человек.

Для замеров этой новой рекордной конструкции будет установлена специальная башня. Качели построены на сплошных деревянных бревнах и укреплены прочным котлованом глубиной 3,5 метра для обеспечения безопасности.

"Качели имеют высоту 12 метров и по высоте превзошли все предыдущие: в Буковеле (в экопарке "Гуцул Ленд") 8 м 88 см, в селе Ольшинки на Закарпатье (комплекс отдыха "Vdoma. Шале в Карпатах") 9 м 45 см", - отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины.

Ветрова указала, что для строительства этих качелей работало около двадцати специалистов разных профессий, среди которых были трактористы, крановщики, лесники, водители габаритных фургонов, электрики, мостильщики и сварщики.

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