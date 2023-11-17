Під Білою Церквою встановили найвищу гойдалку країни висотою 12 метрів

Гойдалка із Київщини обійшла вистою буковельську та 19 листопада її впишуть до Національного реєстру рекордів України.

19 листопада 2023 року у Національний реєстр рекордів України включать найвищу дерев'яну гойдалку в країні, розташовану в районі міста Біла Церква Київської області. Офіційно про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Facebook.

Ця атракція відзначається висотою 12 метрів, що перевищує всі попередні рекорди дерев'яних гойдалок, зареєстрованих в Україні. Ця гойдалка може одночасно вмістити двох або навіть трьох осіб.

Для замірів цієї нової рекордної конструкції буде встановлено спеціальну вежу. Гойдалка споруджена на суцільних дерев'яних колодах та укріплена міцним котлованом глибиною 3,5 метри для забезпечення безпеки.

«Гойдалка має заввишки 12 метрів і за висотою перевершила усі попередні: у Буковелі (в екопарку "Гуцул Ленд") 8 м 88 см, в селі Вільшинки на Закарпатті (комплекс відпочинку "Vdoma. Шале у Карпатах") 9 м 45 см», – зазначила керівниця Національного реєстру рекордів України.

Вєтрова вказала, що для будівництва цієї гойдалки працювало близько двадцяти фахівців різних професій, серед яких були трактористи, кранівники, лісники, водії габаритних фургонів, електрики, бруківники та зварювальники.

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