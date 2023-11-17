У Раді зареєстрували законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

Українцям зможуть користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС та не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу.

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У Верховній Раді України у п’ятницю, 17 листопада, зареєстровали євроінтеграційний законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу» (реєстр. № 10265).

Прийняття законопроєкту дасть можливість українцям користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС та не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу (враховуючи політики добросовісного користування). Громадяни ЄС, у свою чергу, матимуть такі ж права під час відвідування України.

«Це створить спільну роумінгову зону України та ЄС, що сприятиме вільному руху громадян України та ЄС на території спільної роумінгової зони та дасть можливість користуватися перевагами «Роумінг як вдома» без сплати додаткових коштів за послуги роумінгу», - пояснили у пресслужбі Апарату ВРУ.

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