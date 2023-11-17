В Раде зарегистрировали законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС

Украинцы смогут пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга.

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В Верховной Раде Украины в пятницу, 17 ноября, зарегистрировали евроинтеграционный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга» (регистр. № 10265).

Принятие законопроекта даст возможность украинцам пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга (учитывая политику добросовестного пользования). Граждане ЕС, в свою очередь, будут иметь такие же права во время посещения Украины.

«Это создаст общую роуминговую зону Украины и ЕС, что будет способствовать свободному движению граждан Украины и ЕС на территории общей роуминговой зоны и позволит пользоваться преимуществами «Роуминг как дома» без уплаты дополнительных средств за услуги роуминга», - пояснили в пресс-службе Аппарата ВРУ.

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