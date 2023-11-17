Совет судей проведет заседание: когда и какие вопросы будут рассмотрены

РСУ рассмотрит вопрос о соответствии и допуске к конкурсному отбору лиц, которые хотят занять должность судьи Конституционного Суда Украины.

В понедельник, 20 ноября, состоится заседание Совета судей Украины.

На повестку дня вынесены три вопроса:

Относительно соответствия и допуска к конкурсного отбора лиц, которые хотят занять должность судьи Конституционного суда Украины, требованиям установленным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины». По некоторым вопросам зачисления периода военной службы во время мобилизации в судейский стаж. О поощрениях.

«Заседание Совета судей Украины состоится в 12 часов. 00 мин. 20 ноября 2023 в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom», - сказано в сообщении.

Ранее РСУ обнародовал список лиц, претендующих на должности двух судей Конституционного Суда.

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