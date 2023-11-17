Армения передала документ о ратификации Римского устава в Международный уголовный суд

Устав вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года.

Армения официально предоставила документ о ратификации Римского устава Международного уголовного суда. Об этом сообщает Международный уголовный суд.

«Устав вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года. Армения станет 124-м государством-участником, которое присоединилось к Уставу, и 19-м государством из Восточноевропейской группы, которая это сделала», - говорится в сообщении.

Кроме того, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 15 ноября сообщил секретарю МКС Освальдо Завале Гиллеру, что 3 октября 2023 года парламент страны ратифицировал Римский устав, 13 октября закон о ратификации подписал президент, а 17 октября закон вступил в силу.

При этом в обращении к МКС Мирзоян сообщил, что в соответствии с принятым парламентом законом, Армения признает юрисдикцию суда задним числом с 10 мая 2021 года.

«Заявление подано в соответствии со статьей 12(3) Римского соглашения. В уставе и сообщении министра подчеркивается, что «Республика Армения обязуется сотрудничать с Судом в полном объеме и без промедления», - сообщает МКС.

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