Рада суддів проведе засідання: коли та які питання розглянуть

РСУ розгляне питання щодо відповідності та допуску до конкурсного відбору осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України.

У понеділок, 20 листопада, відбудеться засідання Ради суддів України.

На порядок денний винесено три питання:

Щодо відповідності та допуску до конкурсного відбору осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, вимогам встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України». Щодо деяких питань зарахування періоду військової служби під час мобілізації до суддівського стажу. Про заохочення.

«Засідання Ради суддів України відбудеться об 12 год. 00 хв. 20 листопада 2023 року в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що РСУ оприлюднила список осіб, які претендують на посади двох суддів Конституційного Суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.