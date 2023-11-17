Рада суддів проведе засідання: коли та які питання розглянуть

У понеділок, 20 листопада, відбудеться засідання Ради суддів України.
На порядок денний винесено три питання:
- Щодо відповідності та допуску до конкурсного відбору осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, вимогам встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України».
- Щодо деяких питань зарахування періоду військової служби під час мобілізації до суддівського стажу.
- Про заохочення.
«Засідання Ради суддів України відбудеться об 12 год. 00 хв. 20 листопада 2023 року в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom», - сказано у повідомленні.
Раніше ми писали, що РСУ оприлюднила список осіб, які претендують на посади двох суддів Конституційного Суду.
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