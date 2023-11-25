Україна сьогодні вшановує пам’ять жертв Голодоморів

Президент Володимир Зеленський звернувся до народу в День пам’яті жертв Голодоморів.

Джерело фото: armyinform.com.ua

Сьогодні, 25 листопада, День пам'яті жертв голодоморів в Україні. Щороку ця пам'ятна дата припадає на останню суботу листопада. Це — день великого суму та скорботи для українців.

Українці у ХХ сторіччі пережили три Голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був голод 1932-1933 років – саме його називають геноцидом українського народу.

Загиблих вшановують хвилиною мовчання, а по всій країні запалюють «Свічку пам'яті».

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів.

«Нас прагнули упокорити, замордувати, винищити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми не вірили, не пам’ятали, а тому пробачили. Не змогли. І сьогодні з глибоким сумом і повагою ми вшановуємо пам’ять про мільйони наших людей – мільйони жертв голодоморів.

Трагедія, через яку сьогодні ми плачемо й мовчимо – так тихо, що це має чути весь світ. Так звучить український біль.

Ми дякуємо всім державам, які обрали справедливість, визнали її офіційно – визнали Голодомор злочином проти людей, проти України. Усім, хто називає речі своїми іменами.

Світ має об’єднатись і засудити злочини минулого. Світ має об’єднатись і зупинити злочини сьогодення.

Зло не було зупинене, не було спокуте. Зараз ми його зупиняємо. Україна вистоїть. Україна не згасне. Україна збереже себе і правду», - написав Президент Володимир Зеленський.

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