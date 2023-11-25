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Применение защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает пребывания лица в состоянии обороны, а указывает на превышение пределов необходимой обороны, - Верховный Суд переквалифицировал действия женщины с ч. 1 ст. 115 УК ст. 118 УК.

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  1. В Украине

Украина сегодня чтит память жертв Голодоморов

10:21, 25 ноября 2023
Президент Владимир Зеленский обратился к народу в День памяти жертв Голодоморов.
Украина сегодня чтит память жертв Голодоморов
Источник фото: armyinform.com.ua
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Сегодня, 25 ноября, День памяти жертв голодоморов в Украине. Каждый год эта памятная дата приходится на последнюю субботу ноября. Это – день большой печали и скорби для украинцев.

Украинцы в ХХ веке пережили три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самым масштабным был голод 1932-1933 годов – именно его называют геноцидом украинского народа.

Погибших чествуют минутой молчания, а по всей стране зажигают «Свечу памяти».

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

«Нас прагнули упокорити, замордувати, винищити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми не вірили, не пам’ятали, а тому пробачили. Не змогли. І сьогодні з глибоким сумом і повагою ми вшановуємо пам’ять про мільйони наших людей – мільйони жертв голодоморів.

Трагедія, через яку сьогодні ми плачемо й мовчимо – так тихо, що це має чути весь світ. Так звучить український біль.

Ми дякуємо всім державам, які обрали справедливість, визнали її офіційно – визнали Голодомор злочином проти людей, проти України. Усім, хто називає речі своїми іменами.

Світ має об’єднатись і засудити злочини минулого. Світ має об’єднатись і зупинити злочини сьогодення.

Зло не було зупинене, не було спокуте. Зараз ми його зупиняємо. Україна вистоїть. Україна не згасне. Україна збереже себе і правду», - написав Президент Володимир Зеленський.

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