Обеспечение прав нацменьшинств: Ольга Стефанишина прокомментировала предложения изменений в законодательство

Украина больше года провела в различных консультациях относительно законодательного обеспечения прав национальных меньшинств.

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Украина больше года провела в различных консультациях с представителями национальных сообществ, иностранными партнерами, Венецианской Комиссией и Еврокомиссией относительно законодательного обеспечения прав национальных меньшинств.

За это время были до деталей обсуждены все элементы, отметила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и, учитывая это, было подготовлено предложения по изменениям в законодательство.

Как сообщила Ольга Стефанишина, предложения изменений:

обеспечат, что права меньшинств не «рамочные», а реализуются на практике. Для этого предусмотрели изменения, кроме рамочного закона к специальному законодательству: о языке, рекламе, медиа, образовании.

изменят подход к обязательному изучению украинского языка в школах с классами преподавания языка национальных меньшинств. Переход от квотного принципа к определению конкретных обязательных предметов и возможности их расширения. Такой подход обеспечит правовую определенность и реальную возможность реализации норм.

ни одно из изменений не предполагает изменения статуса государственного языка. Наряду с положительными действиями относительно государственного языка, полному отрыву от «русского мира» движемся обратно к европейской семье и обеспечиваем права нацсообществ в соответствии с международными стандартами.

определяют институцию, которая будет отвечать за соблюдение законодательства – Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

По словам Стефанишиной, перед одобрением на Правительстве были проведены «очень конструктивные и предметные консультации» с национальными сообществами с участием Премьер-министра, чиновников, парламентариев.

Доработанный законопроект уже одобрен Правительством и зарегистрирован в Парламенте – что он предполагает можно просмотреть здесь.

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