В Раде зарегистрировали законопроект относительно прав национальных меньшинств в отдельных сферах

Законопроектом предлагается предусмотреть право учреждений высшего образования частной формы собственности на выбор языка обучения, который является официальным языком Европейского Союза.

Источник фото: rada.gov.ua

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об учете экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах» (№10288).

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Законопроект направлен на совершенствование законодательного регулирования реализации прав и свобод лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам (сообществам), согласно положениям Европейской конвенции по правам человека 1950 года, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств 1995 года, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств 1992 года, а также рекомендаций Венецианской Комиссии», - пояснил Мельничук.

Проєктом Закону пропонується:

внести зміни до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких до делегованих повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування відноситься забезпечення у межах, визначених законом, права на використання мов відповідних національних меншин (спільноти) України в населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот) України, або в яких такі особи складають значну частину населення;

внести зміни до ЗУ «Про видавничу справу», відповідно до яких встановлюються умови діяльності спеціалізованих книгарень, що утворені для реалізації прав національних меншин (спільнот);

внести зміни до ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», відповідно до яких гарантується право на використання мови відповідної національної меншини в освітньому процесі поряд з державною мовою, а також регламентується право осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, здобувати базову середню освіту відповідними мовами національних меншин, за винятком навчальних предметів (інтегрованих курсів), пов’язаних із вивченням української мови, української літератури та історії України та профільну середню освіту відповідними мовами національних меншин, за винятком навчальних предметів (інтегрованих курсів), пов’язаних із вивченням української мови, української літератури, історії України та Захисту України;

передбачити право закладів вищої освіти приватної форми власності на вибір мови навчання, яка є офіційною мовою Європейського Союзу, із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни;

передбачити право поширювати матеріали передвиборної агітації, виконаних мовами відповідних корінних народів, національних меншин України;

внести зміни до ЗУ «Про медіа», відповідно до яких встановлюються особливості використання мов національних меншин (спільнот) України в сфері аудіовізуальних медіа, зокрема державної (офіційної) мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

внести зміни до ЗУ «Про національні меншини (спільноти) України», відповідно до яких:

- закріпити оновлене визначення термінів «національна меншина», «населений пункт, в якому традиційно проживають особи, які належать до національної меншини (спільноти) України», «населений пункт, в якому особи, які належать до національної меншини (спільноти) України, складають значну частину населення»;

- передбачити зміни щодо визначення кількості відвідувачів (глядачів), на запит яких організатор забезпечує синхронний або послідовний переклад супроводу (конферансу) державною мовою (не менше 20 осіб);

- визначити, що захист права на використання мови національної меншини (спільноти) здійснює Уповноважений Верховної Ради України;

- окреслити повноваження Держави здійснювати заходи, спрямовані на розвиток спеціалізованих книгарень;

- регламентувати поширення матеріалів передвиборчої агітації мовами національних меншин (спільнот) України, а також розповсюдження внутрішньої та зовнішньої реклами мовами відповідних національних меншин (спільнот;

- удосконалити порядок реалізації права на розповсюдження реклами мовами відповідних національних меншин (спільнот).

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