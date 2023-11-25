У Раді зареєстрували законопроєкт щодо прав національних меншин в окремих сферах

Законопроєктом пропонується передбачити право закладів вищої освіти приватної форми власності на вибір мови навчання, яка є офіційною мовою Європейського Союзу.

Джерело фото: rada.gov.ua

Кабінет Міністрів України зареєстровав у Верховній Раді України проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах» (реєстр. №10288).

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Законопроект спрямований на вдосконалення законодавчого регулювання реалізації прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), відповідно до положень Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин 1995 року, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року, а також рекомендацій Венеційської Комісії», - пояснив Мельничук.

Проєктом Закону пропонується:

внести зміни до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких до делегованих повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування відноситься забезпечення у межах, визначених законом, права на використання мов відповідних національних меншин (спільноти) України в населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот) України, або в яких такі особи складають значну частину населення;

внести зміни до ЗУ «Про видавничу справу», відповідно до яких встановлюються умови діяльності спеціалізованих книгарень, що утворені для реалізації прав національних меншин (спільнот);

внести зміни до ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», відповідно до яких гарантується право на використання мови відповідної національної меншини в освітньому процесі поряд з державною мовою, а також регламентується право осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, здобувати базову середню освіту відповідними мовами національних меншин, за винятком навчальних предметів (інтегрованих курсів), пов’язаних із вивченням української мови, української літератури та історії України та профільну середню освіту відповідними мовами національних меншин, за винятком навчальних предметів (інтегрованих курсів), пов’язаних із вивченням української мови, української літератури, історії України та Захисту України;

передбачити право закладів вищої освіти приватної форми власності на вибір мови навчання, яка є офіційною мовою Європейського Союзу, із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни;

передбачити право поширювати матеріали передвиборної агітації, виконаних мовами відповідних корінних народів, національних меншин України;

внести зміни до ЗУ «Про медіа», відповідно до яких встановлюються особливості використання мов національних меншин (спільнот) України в сфері аудіовізуальних медіа, зокрема державної (офіційної) мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

внести зміни до ЗУ «Про національні меншини (спільноти) України», відповідно до яких:

- закріпити оновлене визначення термінів «національна меншина», «населений пункт, в якому традиційно проживають особи, які належать до національної меншини (спільноти) України», «населений пункт, в якому особи, які належать до національної меншини (спільноти) України, складають значну частину населення»;

- передбачити зміни щодо визначення кількості відвідувачів (глядачів), на запит яких організатор забезпечує синхронний або послідовний переклад супроводу (конферансу) державною мовою (не менше 20 осіб);

- визначити, що захист права на використання мови національної меншини (спільноти) здійснює Уповноважений Верховної Ради України;

- окреслити повноваження Держави здійснювати заходи, спрямовані на розвиток спеціалізованих книгарень;

- регламентувати поширення матеріалів передвиборчої агітації мовами національних меншин (спільнот) України, а також розповсюдження внутрішньої та зовнішньої реклами мовами відповідних національних меншин (спільнот;

- удосконалити порядок реалізації права на розповсюдження реклами мовами відповідних національних меншин (спільнот).

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