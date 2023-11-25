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Забезпечення прав нацменшин: Ольга Стефанішина прокоментувала пропозиції змін у законодавство

11:19, 25 листопада 2023
Україна більше року провела у різних консультаціях щодо законодавчого забезпечення прав національних меншин.
Забезпечення прав нацменшин: Ольга Стефанішина прокоментувала пропозиції змін у законодавство
Джерело фото: AP
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Україна більше року провела у різних консультаціях з представниками національних спільнот, іноземними партнерами, Венеційською Комісією та Єврокомісією щодо законодавчого забезпечення прав національних меншин.

За цей час було до деталей обговорено усі елементи, зазначила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина і з огляду на це, було підготовлено пропозиції щодо змін у законодавство.

Як повідомила Ольга Стефанішина, пропозиції змін:

  • забезпечать, що права меншин не «рамкові», а реалізуються на практиці. Для цього передбачили зміни, окрім рамкового закону до спеціального законодавства: про мову, рекламу, медіа, освіту.
  • змінять підхід до обовʼязкового вивчення української мови у школах з класами викладання мовою національних меншин. Перехід від квотного принципу до визначення конкретних обовʼязкових предметів та можливості їх розширення. Такий підхід забезпечить правову визначеність та реальну можливість реалізації відповідних норм.
  • жодна зі змін не передбачає зміни статусу державної мови. Поряд із позитивними діями щодо державної мови, повного відриву від «руського міра» рухаємося назад до європейської родини і забезпечуємо права нацспільнот відповідно до міжнародних стандартів.
  • визначають інституцію, яка відповідатиме за додержання законодавства - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

За словами Стефанішиної, перед схваленням на Уряді, було проведено «дуже конструктивні та предметні консультації» з національними спільнотами за участі Прем’єр-міністра, урядовців, парламентарів.

Доопрацьований законопроект вже схвалений Урядом та зареєстрований у Парламенті – що він передбачає можна переглянути тут.

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