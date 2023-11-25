Забезпечення прав нацменшин: Ольга Стефанішина прокоментувала пропозиції змін у законодавство

Україна більше року провела у різних консультаціях щодо законодавчого забезпечення прав національних меншин.

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Україна більше року провела у різних консультаціях з представниками національних спільнот, іноземними партнерами, Венеційською Комісією та Єврокомісією щодо законодавчого забезпечення прав національних меншин.

За цей час було до деталей обговорено усі елементи, зазначила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина і з огляду на це, було підготовлено пропозиції щодо змін у законодавство.

Як повідомила Ольга Стефанішина, пропозиції змін:

забезпечать, що права меншин не «рамкові», а реалізуються на практиці. Для цього передбачили зміни, окрім рамкового закону до спеціального законодавства: про мову, рекламу, медіа, освіту.

змінять підхід до обовʼязкового вивчення української мови у школах з класами викладання мовою національних меншин. Перехід від квотного принципу до визначення конкретних обовʼязкових предметів та можливості їх розширення. Такий підхід забезпечить правову визначеність та реальну можливість реалізації відповідних норм.

жодна зі змін не передбачає зміни статусу державної мови. Поряд із позитивними діями щодо державної мови, повного відриву від «руського міра» рухаємося назад до європейської родини і забезпечуємо права нацспільнот відповідно до міжнародних стандартів.

визначають інституцію, яка відповідатиме за додержання законодавства - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

За словами Стефанішиної, перед схваленням на Уряді, було проведено «дуже конструктивні та предметні консультації» з національними спільнотами за участі Прем’єр-міністра, урядовців, парламентарів.

Доопрацьований законопроект вже схвалений Урядом та зареєстрований у Парламенті – що він передбачає можна переглянути тут.

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