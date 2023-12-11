АРМА відшукало активи екснардепа-зрадника, який працює в окупаційній адміністрації Херсона

Колаборант допоміг державі-агресору втілити її план заволодіти матеріальними активами у сфері агропромислового комплексу України, зокрема с/г продукцією українського походження.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що виявило та розшукало активи екснардепа-зрадника, колишнього члена проросійської партії ОПЗЖ, та інших осіб, пов’язаних з протиправною діяльністю. Про це йдеться на офіційному сайті АРМА.

Після окупації Херсона російськими військами зазначений колаборант посів високу посаду в окупаційній адміністрації. Крім того, він отримав російське громадянство.

Ексдепутат-зрадник сприяв поваленню конституційного ладу, захопленню державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

У АРМА зазначили, що досудове розслідування встановило, що колаборант допоміг державі-агресору втілити її план заволодіти матеріальними активами у сфері агропромислового комплексу України, зокрема с/г продукцією українського походження. Відповідно до розпоряджень так званої військово-цивільної адміністрації Херсонської області, було створено незаконне унітарне підприємство, на посадових осіб якого було покладено обов’язок щодо розпорядження майном представників українського агропромислового комплексу.

Фахівці Агентства виявили та розшукали наступні активи зрадників:

- житлова нерухомість – 20 (квартири у центральних районах Києва та Одеси);

- нежитлова нерухомість – 20;

- земельні ділянки – 37;

- транспортні засоби – 11;

- частки в статутному капіталі – 37 158 840 грн;

- с/г техніка – 2;

- зброя – 14;

- судна – 1;

- майнові права інтелектуальної власності – 11.

Отримані дані АРМА спрямувало до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів, а саме накладення арешту на активи та їх подальшої конфіскації у дохід держави.

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