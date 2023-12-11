Нічна російська атака на Київ: 120 споживачів залишилися без світла

Міністерство енергетики повідомило, що станом на ранок після нічної ракетної атаки російських сил на Київ без електропостачання перебувають 120 споживачів, проте ситуація загалом є стабільною і без надмірної напруги. Про це повідомило Міністерство енергетики.
Наразі електропостачання не обмежене в жодній з областей України, і немає планів введення графіків відключень. У Києві триває огляд пошкоджених об'єктів після ракетних ударів.
У цілому по всій Україні через воєнні дії, технічні причини та негоду зафіксовано знеструмлення 491 населеного пункту. Міністерство енергетики підкреслило, що ситуація в енергосистемі контрольована та стабільна, і вживаються необхідні заходи для відновлення електропостачання та ліквідації негараздів, зокрема в Києві.
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