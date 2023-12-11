Нічна російська атака на Київ: 120 споживачів залишилися без світла

У Києві триває огляд пошкоджених об'єктів, введення графіків відключень не заплановано.

Міністерство енергетики повідомило, що станом на ранок після нічної ракетної атаки російських сил на Київ без електропостачання перебувають 120 споживачів, проте ситуація загалом є стабільною і без надмірної напруги. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Наразі електропостачання не обмежене в жодній з областей України, і немає планів введення графіків відключень. У Києві триває огляд пошкоджених об'єктів після ракетних ударів.

У цілому по всій Україні через воєнні дії, технічні причини та негоду зафіксовано знеструмлення 491 населеного пункту. Міністерство енергетики підкреслило, що ситуація в енергосистемі контрольована та стабільна, і вживаються необхідні заходи для відновлення електропостачання та ліквідації негараздів, зокрема в Києві.

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