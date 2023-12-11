Ночная российская атака на Киев: 120 потребителей остались без света

Министерство энергетики сообщило, что по состоянию на утро после ночной ракетной атаки российских сил на Киев без электроснабжения находятся 120 потребителей, однако ситуация в целом является стабильной и без чрезмерного напряжения. Об этом сообщило Министерство энергетики.
Сейчас электроснабжение не ограничено ни в одной из областей Украины, и нет планов введения графиков отключений. В Киеве продолжается осмотр поврежденных объектов после ракетных ударов.
В целом по всей Украине из-за военных действий, технических причин и непогоды зафиксировано обесточивание 491 населенного пункта. Министерство энергетики подчеркнуло, что ситуация в энергосистеме контролируемая и стабильная, и принимаются необходимые меры для восстановления электроснабжения и ликвидации неполадок, в том числе в Киеве.
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