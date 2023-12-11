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Наказание за коррупцию должно стать неотвратимым – Верховный Суд

В Верховном Суде сообщили, что судебное разбирательство в уголовных производствах в делах о коррупционных правонарушениях является приоритетом.

Верховный Суд указал на прямое действие во времени решений Конституционного Суда Украины

Вечный вопрос положительного (неретроспективного) действия во времени решений КСУ, - ответ Верховного Суда.

Кандидаты на должности судей апелляционных судов должны будут сообщить ВККС о наличии аккаунтов в соцсетях

Насколько такое требование окажется эффективным, пока неизвестно.

Руководитель САП и его заместители смогут подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном процессе

Изменениями в УПК руководителя САП и его заместителей наделили правом подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном производстве, а также уточнили, что спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, может решать руководитель САП.

Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

  1. В Украине

Ночная российская атака на Киев: 120 потребителей остались без света

12:14, 11 декабря 2023
В Киеве продолжается осмотр поврежденных объектов, введение графиков отключений не запланировано.
Ночная российская атака на Киев: 120 потребителей остались без света
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Министерство энергетики сообщило, что по состоянию на утро после ночной ракетной атаки российских сил на Киев без электроснабжения находятся 120 потребителей, однако ситуация в целом является стабильной и без чрезмерного напряжения. Об этом сообщило Министерство энергетики.

Сейчас электроснабжение не ограничено ни в одной из областей Украины, и нет планов введения графиков отключений. В Киеве продолжается осмотр поврежденных объектов после ракетных ударов.

В целом по всей Украине из-за военных действий, технических причин и непогоды зафиксировано обесточивание 491 населенного пункта. Министерство энергетики подчеркнуло, что ситуация в энергосистеме контролируемая и стабильная, и принимаются необходимые меры для восстановления электроснабжения и ликвидации неполадок, в том числе в Киеве.

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