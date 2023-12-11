Ночная российская атака на Киев: 120 потребителей остались без света

В Киеве продолжается осмотр поврежденных объектов, введение графиков отключений не запланировано.

Министерство энергетики сообщило, что по состоянию на утро после ночной ракетной атаки российских сил на Киев без электроснабжения находятся 120 потребителей, однако ситуация в целом является стабильной и без чрезмерного напряжения. Об этом сообщило Министерство энергетики.

Сейчас электроснабжение не ограничено ни в одной из областей Украины, и нет планов введения графиков отключений. В Киеве продолжается осмотр поврежденных объектов после ракетных ударов.

В целом по всей Украине из-за военных действий, технических причин и непогоды зафиксировано обесточивание 491 населенного пункта. Министерство энергетики подчеркнуло, что ситуация в энергосистеме контролируемая и стабильная, и принимаются необходимые меры для восстановления электроснабжения и ликвидации неполадок, в том числе в Киеве.

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