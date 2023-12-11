С начала 2023 года уволены 303 судьи — ВСП

Всего с начала 2023 года по общим обстоятельствам было уволено 296 судей и 7 судей уволены по особым обстоятельствам.

В январе-ноябре 2023 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 303 судей. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.

По общим обстоятельствам уволены 296 судей.

Из них 276 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке:

- 128 судей местных судов;

- 117 судей апелляционных судов;

- 23 судьи Верховного Суда;

- 4 судьи Верховного суда Украины;

- 1 судья Высшего административного суда Украины;

- 1 судья Высшего хозяйственного суда Украины;

- 2 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

19 судей уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых:

– 18 судей местных судов;

– 1 судья Верховного Суда.

1 судья уволен в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья.

7 судей уволены по особым обстоятельствам, по которым:

6 судей уволены за совершение существенного дисциплинарного уступки;

1 судья уволен на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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