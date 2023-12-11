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Наказание за коррупцию должно стать неотвратимым – Верховный Суд

В Верховном Суде сообщили, что судебное разбирательство в уголовных производствах в делах о коррупционных правонарушениях является приоритетом.

Верховный Суд указал на прямое действие во времени решений Конституционного Суда Украины

Вечный вопрос положительного (неретроспективного) действия во времени решений КСУ, - ответ Верховного Суда.

Кандидаты на должности судей апелляционных судов должны будут сообщить ВККС о наличии аккаунтов в соцсетях

Насколько такое требование окажется эффективным, пока неизвестно.

Руководитель САП и его заместители смогут подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном процессе

Изменениями в УПК руководителя САП и его заместителей наделили правом подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном производстве, а также уточнили, что спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, может решать руководитель САП.

Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

  1. Суд инфо

С начала 2023 года уволены 303 судьи — ВСП

11:38, 11 декабря 2023
Всего с начала 2023 года по общим обстоятельствам было уволено 296 судей и 7 судей уволены по особым обстоятельствам.
С начала 2023 года уволены 303 судьи — ВСП
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В январе-ноябре 2023 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 303 судей. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.

По общим обстоятельствам уволены 296 судей.

Из них 276 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке:

- 128 судей местных судов;

- 117 судей апелляционных судов;

- 23 судьи Верховного Суда;

- 4 судьи Верховного суда Украины;

- 1 судья Высшего административного суда Украины;

- 1 судья Высшего хозяйственного суда Украины;

- 2 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

19 судей уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых:

– 18 судей местных судов;

– 1 судья Верховного Суда.

1 судья уволен в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья.

7 судей уволены по особым обстоятельствам, по которым:

6 судей уволены за совершение существенного дисциплинарного уступки;

1 судья уволен на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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