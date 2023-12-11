С начала 2023 года уволены 303 судьи — ВСП

В январе-ноябре 2023 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 303 судей. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.
По общим обстоятельствам уволены 296 судей.
Из них 276 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке:
- 128 судей местных судов;
- 117 судей апелляционных судов;
- 23 судьи Верховного Суда;
- 4 судьи Верховного суда Украины;
- 1 судья Высшего административного суда Украины;
- 1 судья Высшего хозяйственного суда Украины;
- 2 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
19 судей уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых:
– 18 судей местных судов;
– 1 судья Верховного Суда.
1 судья уволен в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья.
7 судей уволены по особым обстоятельствам, по которым:
6 судей уволены за совершение существенного дисциплинарного уступки;
1 судья уволен на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
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