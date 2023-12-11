З початку 2023 року звільнено 303 судді — ВРП

Загалом з початку 2023 року за загальними обставинами було звільнено 296 суддів та 7 суддів звільнено за особливими обставинами.

Протягом січня – листопада 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 303 суддів. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

За загальними обставинами звільнено 296 суддів.

З них 276 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку:

- 128 суддів місцевих судів;

- 117 суддів апеляційних судів;

- 23 судді Верховного Суду;

- 4 судді Верховного Суду України;

- 1 суддя Вищого адміністративного суду України;

- 1 суддя Вищого господарського суду України;

- 2 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

19 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням, з яких:

- 18 суддів місцевих судів;

- 1 суддя Верховного Суду.

1 суддя звільнений у зв'язку із неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я.

7 суддів звільнено за особливими обставинами, з яких:

6 суддів звільнено за вчинення істотного дисциплінарного поступку;

1 суддя звільнений на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

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