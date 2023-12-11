З початку 2023 року звільнено 303 судді — ВРП

Протягом січня – листопада 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 303 суддів. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.
За загальними обставинами звільнено 296 суддів.
З них 276 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку:
- 128 суддів місцевих судів;
- 117 суддів апеляційних судів;
- 23 судді Верховного Суду;
- 4 судді Верховного Суду України;
- 1 суддя Вищого адміністративного суду України;
- 1 суддя Вищого господарського суду України;
- 2 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
19 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням, з яких:
- 18 суддів місцевих судів;
- 1 суддя Верховного Суду.
1 суддя звільнений у зв'язку із неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я.
7 суддів звільнено за особливими обставинами, з яких:
6 суддів звільнено за вчинення істотного дисциплінарного поступку;
1 суддя звільнений на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
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