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  1. В Украине

АРМА отыскало активы экс-нардепа-предателя, работающего в оккупационной администрации Херсона

15:18, 11 декабря 2023
Коллаборант помог государству-агрессору воплотить его план завладеть материальными активами в сфере агропромышленного комплекса Украины, в частности, с/х продукцией украинского происхождения.
АРМА отыскало активы экс-нардепа-предателя, работающего в оккупационной администрации Херсона
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Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что обнаружило и разыскало активы экс-нардепа-предателя, бывшего члена пророссийской партии ОПЗЖ и других лиц, связанных с противоправной деятельностью. Об этом сказано на официальном сайте АРМА.

После оккупации Херсона российскими войсками указанный коллаборант занял высокий пост в оккупационной администрации. Кроме того, он получил российское гражданство.

Экс-депутат-предатель способствовал свержению конституционного строя, захвату государственной власти, изменению границ территории и государственной границы Украины.

В АРМА отметили, что досудебное расследование установило, что коллаборант помог государству-агрессору воплотить его план завладеть материальными активами в сфере агропромышленного комплекса Украины, в частности, с/х продукцией украинского происхождения. Согласно распоряжениям так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области, было создано незаконное унитарное предприятие, на должностных лиц которого возложена обязанность по распоряжению имуществом представителей украинского агропромышленного комплекса.

Специалисты Агентства обнаружили и разыскали следующие активы предателей:

- жилая недвижимость – 20 (квартиры в центральных районах Киева и Одессы);

- нежилая недвижимость – 20;

- земельные участки – 37;

- транспортные средства – 11;

- Доли в уставном капитале – 37 158 840 грн;

 - с/х техника – 2;

- оружие – 14;

- судно – 1;

- имущественные права интеллектуальной собственности – 11

Полученные данные АРМА направило в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер, а именно наложение ареста на активы и их последующую конфискацию в доход государства.

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