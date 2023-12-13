В Україні запустять систему донорства крові «єКров» – у МОЗ пояснили, що це таке

Завдяки системі адміністративні процедури та виробничі процеси у сфері донорства крові та її компонентів будуть функціонально автоматизовані.

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Процедура здачі крові буде спрощена і впорядкована завдяки можливостям інформаційно-комунікаційної системи донорства крові «єКров».

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Як зазначають у МОЗ, завдяки системі «єКров» адміністративні процедури та виробничі процеси у сфері донорства крові та її компонентів будуть функціонально автоматизовані.

До складу системи «єКров» входитимуть функціональні модулі та реєстри, що дозволять узагальнити повну інформацію щодо здійснення донацій, проведення окремих видів обстеження, планування та моніторингу.

«Гарантування безпеки і якості донорської крові та компонентів крові – євроінтеграційні зобов’язання України. Можливості системи дозволять мати своєчасну і достовірну інформацію про потреби крові, а також моніторити запаси крові на національному та регіональному рівнях», – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифровізації Марія Карчевич.

В тому числі, у складі системи «єКров» функціонуватиме кілька публічних реєстрів, які, зокрема, розробляються на платформі «Дія.Engine».

Окрім цього, постановою передбачено й створення реєстру ліцензій, який буде переданий для ведення та виконання функцій, пов’язаних із ліцензуванням та здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері донорства крові та компонентів крові Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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